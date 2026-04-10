Zürich - Die Bank Julius Bär muss einen neuen Finanzchef suchen. Die derzeitige Amtsinhaberin Evie (Evangelia) Kostakis hat ihren Rücktritt angekündigt. Sie verlasse die Bank, um eine internationale Führungsposition zu übernehmen, teilte Julius Bär am Freitagnachmittag mit. Um einen reibungslosen Übergang zu garantieren, werde sie noch bis Ende des Jahres bei der Bank tätig sein. Die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin sei eingeleitet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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