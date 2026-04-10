Große Chancen, aber auch hohe Hürden sieht eine Analyse von Fieldfisher für den europäischen Batteriespeichermarkt. Vor allem Netzengpässe und Bürokratie bremsen. Der europäische Batteriespeichersektor ist nach einem rasanten Wachstum der letzten 18 Monate zunehmend mit regulatorischen und netzbezogenen Zugangshürden konfrontiert. Zu diesem Schluss kommt die Wirtschaftskanzlei Fieldfisher in ihrem "The European Battery Energy Storage System (BESS) Economy"-Report. Der Konflikt im Nahen Osten werde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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