Turbo-Start zum Mond und schneller Aufstieg der Intel-Aktie: Nur drei Tage nach dem Depot-2030-Kauf liegt die Aktie 19 Prozent im Plus. GaN ist das Supermaterial für die Raumfahrt - und wir kaufen heute eine High-Tech-Aktie, die Quantencomputer und Raumfahrt vereint.Davon haben wir als Kinder geträumt: Raumfahrt und neue Technologien. Gerade startet mit Artemis II die erste bemannte Mission um den Mond. Und danach geht es mit weiter: Die erste Mondlandung seit Jahrzehnten ist mit Artemis III ab ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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