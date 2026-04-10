Swiss Re Ltd
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
Zürich, 10. April 2026 - Die Aktionärinnen und Aktionäre von Swiss Re haben an der heutigen Generalversammlung eine Dividende von 8.00 USD je Aktie genehmigt und Jean-Jacques Henchoz als neues Verwaltungsratsmitglied gewählt.
Dividendenausschüttung
Wahlen in den Verwaltungsrat
Jacques de Vaucleroy, Präsident des Verwaltungsrats von Swiss Re: «Ich danke den Aktionärinnen und Aktionären für ihre fortwährende Unterstützung und ihr anhaltendes Vertrauen in den Verwaltungsrat und gratuliere Jean-Jacques Henchoz zu seiner Wahl in den Verwaltungsrat.»
Weitere Abstimmungsergebnisse und Informationen
Die detaillierten Abstimmungsergebnisse und das Protokoll der Generalversammlung sind auf der Website von Swiss Re veröffentlicht. Dort stehen auch die Reden des Präsidenten des Verwaltungsrats und des Group CEO zur Verfügung.
Finanzkalender
7. Mai 2026 Ergebnisse des ersten Quartals 2026
6. August 2026 Ergebnisse des ersten Halbjahrs 2026
5. November 2026 Ergebnisse der ersten neun Monate 2026
26. Februar 2027 Ergebnisse des Gesamtjahres 2026
Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oderMedia_Relations@Swissre.com.
Swiss Re
Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Swiss Re Ltd
|Mythenquai 50/60
|8022 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 (0) 43 285 71 71
|E-Mail:
|Media_Relations@swissre.com
|Internet:
|www.swissre.com
|ISIN:
|CH0126881561
|Valorennummer:
|12688156
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2306702
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2306702 10.04.2026 CET/CEST