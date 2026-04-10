Die Strategiepläne im Hauptquartier des US-Automobilbauers Tesla scheinen sich erneut grundlegend zu ändern. Während zuletzt autonomes Fahren im Fokus stand, rücken nun handfeste Pläne für ein gänzlich neues Fahrzeugsegment in den Vordergrund der Aufmerksamkeit. Laut Reuters entwickelt das Unternehmen aus Austin im US-Bundesstaat Texas ein neues, kleineres und preiswerteres Elektrofahrzeug. Dabei soll es sich laut vier mit der Angelegenheit vertrauten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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