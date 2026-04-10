Zürich - Nach einem recht bewegten Handelstag hat der Schweizer Aktienmarkt zum Wochenschluss noch ein leichtes Plus verbucht. Zwischenzeitlich näherte sich der SMI wieder der Marke von 13'300 Punkten an, am späten Nachmittag trübten jedoch Konjunkturdaten aus den USA die Stimmung ein. Vor allem das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel deutlicher als von Experten erwartet und kam mit 47,6 Punkten gar auf einem Rekordtief zu liegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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