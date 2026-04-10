Paris / London / Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte sind mehrheitlich mit leichten Aufschlägen ins Wochenende gegangen. Vor den direkten Gesprächen zwischen den USA und Iran herrschte Zurückhaltung. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,51 Prozent bei 5.926,11 Punkten. Daraus resultierte für den Leitindex der Eurozone ein Wochengewinn von mehr als vier Prozent. Ausserhalb des Euroraums stieg der schweizerische SMI am Freitag um 0,18 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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