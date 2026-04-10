Klarna informiert Investoren über den aktuellen Stand

Die Klarna Group plc (NYSE: KLAR) möchte Anleger über die Verschiebung der Urteilsverkündung durch das Patent- und Marktgericht (Patent- och marknadsdomstolen) in Stockholm, Schweden, im kartellrechtlichen Schadensersatzverfahren informieren, das von PriceRunner, einer Tochtergesellschaft von Klarna, gegen Google angestrengt wurde.

Das Gericht hat die Urteilsverkündung vom 15. April auf den 10. Juni 2026, 11:00 CET verschoben. In seiner Mitteilung erklärte das Gericht, dass "zusätzliche Zeit für die Finalisierung des Urteils erforderlich ist". Das Gericht gab keine weiteren Gründe für die Verschiebung an.

Wichtiger Hinweis

Der Ausgang des Verfahrens ist mit Unsicherheiten behaftet. Es gibt keine Garantie dafür, dass PriceRunner im Hinblick auf die Haftung oder die Höhe des Schadenersatzes Recht bekommen wird. Bei jedem Urteil wäre mit einer Berufung seitens Google, mit Aufteilungsvereinbarungen mit den ehemaligen PriceRunner-Aktionären und dem Prozessfinanzierer von Klarna sowie mit der geltenden Besteuerung zu rechnen. Der Dollarbetrag der Forderung sollte nicht als Indikator für eine voraussichtliche Entschädigungssumme angesehen werden. Diese Mitteilung stellt keine Gewinnprognose dar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen hinsichtlich unserer zukünftigen finanziellen Entwicklung, unserer Geschäftsstrategie, unserer Wachstumsziele, unserer Marktchancen sowie unserer operativen Pläne, einschließlich des Ausgangs von Rechtsstreitigkeiten. Wörter wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "werden", "können", "könnten", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken, Ungewissheiten und Annahmen behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit:

Unserer Fähigkeit, Kunden- und Händlerbeziehungen zu pflegen und auszubauen;

Wettbewerb und technologischen Entwicklungen;

Der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Genehmigungsanforderungen;

Unserer Fähigkeit, die erwarteten Vorteile aus unseren Finanzierungsvereinbarungen zu erzielen;

Kreditrisikomanagement und Verfügbarkeit von Finanzmitteln;

Der allgemeinen Wirtschaftslage und der Marktvolatilität; sowie

Unserer Fähigkeit, in neue Märkte und Produktbereiche zu expandieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen geben unsere Einschätzung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder und beruhen auf den uns derzeit vorliegenden Informationen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Anleger sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen und die Risikofaktoren in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen für eine umfassendere Darstellung der Risiken beachten.

Über Klarna

Klarna ist eine globale digitale Bank und ein Anbieter flexibler Zahlungslösungen. Mit über 118 Millionen aktiven Klarna-Nutzern weltweit und 3,4 Millionen Transaktionen pro Tag ermöglicht das KI-gestützte Zahlungs- und Handelsnetzwerk von Klarna Menschen, intelligenter zu bezahlen, mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Kunden können mit Klarna online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay bezahlen. Über 966.000 Einzelhändler vertrauen auf die innovativen Lösungen von Klarna, um Wachstum und Kundenbindung zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New Yorker Börse (NYSE: KLAR) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter Klarna.com

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