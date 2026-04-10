© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoCoreWeave baut seine Stellung im boomenden KI-Markt weiter aus: Mit Anthropic sichert sich der Cloud-Anbieter einen weiteren prominenten Kunden. Anleger reagieren erfreut. Die Aktie legt nach Bekanntgabe des Deals zu.Der KI-Infrastrukturanbieter CoreWeave hat einen weiteren bedeutenden Kunden an Land gezogen und damit an der Börse für Rückenwind gesorgt. Das Unternehmen teilte am Freitag mit, eine mehrjährige Vereinbarung mit dem KI-Start-up Anthropic geschlossen zu haben. Die Aktie von CoreWeave legte daraufhin am Freitag um rund 11 Prozent zu. Im Rahmen der Partnerschaft wird CoreWeave dem Entwickler der bekannten Claude-KI-Modelle künftig zusätzliche Cloud- und Rechenkapazitäten zur …Den vollständigen Artikel lesen
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