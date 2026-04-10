Der Kursverlauf der Amazon-Aktie besticht mit einem grandiosen Zugewinn von rund +15% in der bald endenden Handelswoche. Angetrieben durch die Entspannung im Iran zur Wochenmitte aufgrund der zweiwöchigen Waffenruhe, erfuhr die Aktie insbesondere durch den Umsatzboom der Cloud-Sparte AWS diesen Höhenflug. Mehr dazu lesen Sie hier im Beitrag meines Kollegen Alexander Hirschler. Wichtiges Terrain zurückerobert Durch dieses positive Momentum vollzog ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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