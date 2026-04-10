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Dow Jones News
10.04.2026 23:09 Uhr
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NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 23.778 Pkt - Elmos folgen US-Sektorwerten nach oben

DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 23.778 Pkt - Elmos folgen US-Sektorwerten nach oben

DOW JONES--Ein Händler von Lang & Schwarz hat das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien am Freitagabend als "ziemlich ruhig" beschrieben. Dies habe auch daran gelegen, dass nach Xetra-Schluss keine Nachrichten zu Einzelunternehmen aufgeschlagen seien. Anleger hätten die Trends aus den USA ein wenig gespielt. Dort zeigten sich Halbleiterwerte mit KI-Fantasie erneut sehr fest, während Software-Titel mit KI-Sorgen veräußert wurden. Im Halbleitersektor wurden Elmos Semiconductor weitere 2 Prozent fester getaxt, nachdem sie bereits im Xetra-Handel hohe Aufschläge verbucht hatten. Unter den Software-Papieren zeigten sich SAP jedoch kaum verändert. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
23.778    23.804   -0,1% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2026 16:33 ET (20:33 GMT)

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