EQS Stimmrechtsmitteilung: Elmos Semiconductor SE

Elmos Semiconductor SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



09.06.2026 / 11:42 CET/CEST

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Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG Herr Dr. Klaus Weyer, Deutschland, nimmt Bezug auf die Stimmrechtsmitteilung der Dr. Weyer GmbH & Co. Vermögensverwaltung KG vom 8. Juni 2026 und teilt im Namen der Dr. Weyer GmbH & Co. Vermögensverwaltung KG, vertreten durch ihre Komplementärin, die Dr. Weyer Verwaltungs GmbH, sowie die Weyer Beteiligungsgesellschaft mbH (zusammen die "Mitteilenden") Folgendes mit: Das Überschreiten der Stimmrechtsschwelle ist zurückzuführen auf die Kapitalherabsetzung durch Einziehung von eigenen Aktien bei der Elmos Semiconductor SE ("Elmos" oder "Gesellschaft"). Im Einzelnen: 1. Mit dem Stimmrechtserwerb verfolgte Ziele (§ 43 Abs. 1 Satz 3 WpHG) 1.1 Die Investition in die Elmos dient der Unterstützung der langfristigen Wertentwicklung der Elmos sowie der Umsetzung strategischer Ziele über mehrere Generationen der Familie Weyer, insbesondere der Sicherstellung der langfristigen Stabilität der Gesellschaft, und nicht der Erzielung von Handelsgewinnen. 1.2 Die Mitteilenden beabsichtigen nicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte an Elmos durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. 1.3 Die Mitteilenden streben nicht an, über das Ausüben ihrer Stimmrechte in der Hauptversammlung und den Einfluss von Herrn Dr. Klaus Weyer und Herrn Tobias Weyer, beide Geschäftsführer der Mitteilenden, als Mitglieder des Aufsichtsrats der Elmos hinaus auf die Besetzung des Leitungsorgans und des Aufsichtsorgans der Elmos Einfluss zu nehmen. 1.4 Die Mitteilenden streben keine Änderung der Kapitalstruktur der Elmos an, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik. 2. Herkunft der verwendeten Mittel (§ 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG) Es wurden weder Eigen- noch Fremdmittel aufgewendet. Es wurden keine Stimmrechte erworben.



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