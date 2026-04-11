Berlin - Der Petitionsausschuss des Bundestags wirbt bei den Ländern für die Einführung einer Schwimmkurspflicht für Kinder ab sechs Jahren. Das berichtet die "Rheinische Post" (Samstagausgabe).



Der Ausschuss bewertet eine Petition wohlwollend, mit der die Einführung der Schwimmkurspflicht für Kinder ab sechs gefordert worden war, unter anderem wegen vieler Unfälle aufgrund fehlender Fähigkeiten. Verpflichtende Kurse seien am besten in den Schulalltag zu integrieren.



Man habe für das vorgetragene Anliegen "großes Verständnis" und man teile "ausdrücklich" die Gründe für ein frühzeitiges Erlernen des Schwimmens, so das Gremium. Da der Bund aber nicht zuständig sei, leite man die Eingabe an die Länderparlamente weiter, um sie "auf das Anliegen aufmerksam zu machen".



DLRG-Sprecher Martin Holzhause sagte der "Rheinischen Post", die Kultusminister hätten schon im Jahr 2017 das Ziel formuliert, "dass möglichst alle Kinder bis zum Alter von zehn bis zwölf Jahren sicher schwimmen können". Das sei aber wegen des Mangels an qualifiziertem Personal in den Schulen und vielen geschlossenen Bädern nicht der Fall.



Bund, Länder und Kommunen müssten endlich die Schwimmbadlandschaft bedarfsgerecht ausgestalten. "Aus Sicht der DLRG braucht es keine Schwimmkurspflicht. Mit der Schulpflicht sollte sichergestellt sein, dass alle Kinder das Schwimmen in der Schule lernen", sagte Holzhause.





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