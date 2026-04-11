Kurzzeitig sah es im gestrigen Freitagshandel nach einem furiosen Wochenschluss im deutschen Leitindex aus. Der Dax kehrte temporär über die markante Marke von 24.000 Punkten zurück. Ein Wochenschluss oberhalb dieser eminent wichtigen Marke wäre ein Meilenstein für den Dax gewesen. So fällt der Wochenschluss ambivalent aus.Zwei zentrale Themen bestimmten am Freitag den Handel. Zum einen waren es die Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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