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Wer Salzgitter in den letzten Monaten abgeschrieben hatte, dürfte jetzt zweimal hinschauen und sich die Augen reiben. Die Aktie des deutschen Stahlkonzerns hat einen der bemerkenswertesten Rebounds der jüngeren Börsengeschichte hingelegt. Von rund 18 Euro Ende letzten Jahres im Tief auf fast 60 Euro im Februar, und nach einem scharfen Rücksetzer auf 33 Euro nun wieder zurück auf 47 Euro. Hinter den Kursbewegungen steckt mehr als nur Spekulation. Salzgitter setzt auf Dekarbonisierung und Effizienz. Das Unternehmen ist Lieferant für die Automobilindustrie, den Maschinenbau und die Bauwirtschaft. Wer verstehen will, wohin die Reise geht, sollte jetzt genauer hinschauen.

Stahlkonzern mit Substanz

Salzgitter ist kein reiner Rohstoffproduzent. Der Konzern deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab, von der Roheisenerzeugung bis zum fertigen Spezialstahl. Warm- und Kaltbandstähle, Schwerplatten, Rohre: Die Produktpalette ist breit, die Abnehmer sind namhaft. VW, BMW, Zulieferer des Maschinenbaus, sie alle greifen auf Salzgitter-Stahl zurück. Das schafft stabile Nachfrage, auch wenn die Konjunktur mal holpert. Dazu kommt die strategische Positionierung in Richtung Grüner Stahl. Salzgitter investiert auch in wasserstoffbasierte Produktionsprozesse und gerade in Zeiten, in denen Lieferkettenstabilität wieder zählt, ist das ein echter Vorteil. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen, dass der Verlust je Aktie zuletzt bei 0,44 Euro lag und damit deutlich besser als im Vorjahresquartal. Analysten erwarten für das laufende Jahr einen Gewinn je Aktie von 2,93 Euro.

Charttechnik

Nach einem Hoch von über 58 Euro im Februar 2026 kam ein heftiger Einbruch. Die Aktie fiel auf rund 33 Euro, ein scharfer, aber kurzer Absturz. Was folgte, war ein ebenso schneller Rebound. Innerhalb weniger Wochen erholte sich der Kurs auf knapp 47 Euro. Das entspricht einem Anstieg von über 40 Prozent vom Tief aus. Charttechnisch ist die Lage interessant. Die 200-Tage-Linie bei rund 34 Euro hat damit als Unterstützung gehalten. Das ist ein starkes Signal. Aktuell kämpft die Aktie um die 50-Tage-Linie bei etwa 46 Euro. Gelingt der nachhaltige Ausbruch darüber, öffnet sich Potenzial in Richtung 55 Euro. Hält die Linie nicht, droht ein erneuter Test der 200-Tage-Linie. Das Chartbild ist damit klar strukturiert, mit definierten Marken nach oben und unten.

Was tun?

Die Salzgitter-Aktie ist kein einfacher Fall, aber ein hoch interessanter. Die fundamentale Lage verbessert sich spürbar: Der Verlust schrumpft, die Gewinnerwartungen für 2026 sind solide. Die Charttechnik zeigt einen intakten Rebound mit klarer Unterstützung. Das Unternehmen selbst arbeitet konsequent an seiner Zukunft, mit Investitionen in saubere Technologien und einer breiten industriellen Kundenbasis. Wer bereit ist, die Risiken die Salzgitter mit sich bringt, wie z. B. der Energiekosten, Importdruck, Konjunktursensitivität zu tragen, findet eine Aktie mit möglichem Aufholpotenzial. Ein schrittweiser Einstieg mit Blick auf die Q1-Zahlen am 12. Mai 2026 erscheint sinnvoll.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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