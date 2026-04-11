Das Rennen um die zweitgrößte Bank Deutschlands bleibt weiterhin offen. Die Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie steht daher stets im Vordergrund. Am Freitag ging sie mit einem leichten Gewinn aus dem Handel und steht aktuell bei 34,40 €. Wie geht es im Übernahmekampf weiter und lohnt sich ein Einstieg? Hauptversammlung angemeldet Die kommende Hauptversammlung wird am 20. Mai stattfinden. Hier wird sich zeigen, ob die UniCredit als Mehrheitsaktionärin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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