© Foto: DALL-ENach einem rasanten Höhenflug ist die Aktie eines der bekanntesten KI-Player plötzlich ins Straucheln geraten. Doch ausgerechnet die Kritik am Geschäftsmodell könnte sich als Fehleinschätzung entpuppen. Die Aktie von Palantir Technologies hat zuletzt deutlich an Boden verloren. Im Freitagshandel ging es noch einmal deutlich nach unten. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf fast 30 Prozent. Für viele Anleger kommt dieser Rücksetzer überraschend, galt das Unternehmen doch lange als einer der größten Profiteure des KI-Booms. Als Auslöser der Schwäche wird zunehmend der kometenhafte Aufstieg von Anthropic genannt. Das Unternehmen wächst rasant und soll inzwischen auf einen Jahresumsatz …Den vollständigen Artikel lesen
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