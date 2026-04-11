Houston - Die ersten Menschen, die seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes waren, sind nach rund zehn Tagen im All zurück auf der Erde. Die vier «Artemis 2»-Astronauten an Bord der «Orion»-Kapsel - die US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman und der Kanadier Jeremy Hansen - landeten plangemäss im Pazifik nahe San Diego, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Es sei eine «Bilderbuch-Landung» gewesen. Spezialkräfte der Nasa ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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