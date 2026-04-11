Washington - US-Präsident Donald Trump wirbt für Öl und Gas aus den USA. "Unzählige leere Öltanker, darunter einige der größten der Welt, sind gerade auf dem Weg in die Vereinigten Staaten, um mit dem besten und hochwertigsten Öl (und Gas!) der Welt beladen zu werden", schrieb Trump am Samstag auf seiner Plattform "Truth Social".



Der US-Präsident weiter: "Wir verfügen über mehr Öl als die beiden nächstgrößten Ölförderländer zusammen - und die Qualität ist höher. Wir erwarten Sie." Der US-Präsident versprach darüber hinaus wörtlich eine "schnelle Abwicklung".



Über den Hintergrund des Vorstoßes kann wieder einmal nur spekuliert werden: Trump versucht regelmäßig, die USA als stabile und überlegene Energiequelle darzustellen, um Unsicherheit auf dem globalen Ölmarkt zu reduzieren und gleichzeitig Nachfrage in Richtung amerikanischer Exporte zu lenken.



Der US-Präsident befindet sich dabei permanent in einem Spagat: Einerseits hat er massives Interesse an günstigen Energiepreisen auf dem globalen Markt, damit die Inflation im eigenen Land niedrig bleibt, andererseits hatten zuletzt gerade auch die großen US-Ölproduzenten von den im Zuge der Iran-Krise gestiegenen Preisen profitiert. Im Zuge der jüngsten Entspannung waren die Notierungen für Öl und Gas weltweit drastisch gesunken.





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