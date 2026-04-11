Islamabad - In der pakistanischen Hauptstadt Islamabad hat das Ringen um ein dauerhaftes Ende des Iran-Krieges begonnen. Nach getrennten Vorgesprächen der Delegationen aus den USA und dem Iran mit Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif starteten die Kriegsparteien ihre Friedensverhandlungen. Die Gespräche gelten allerdings als äusserst fragil, die Delegationen waren mit langen Listen an Forderungen angereist. Nach Angaben aus pakistanischen Sicherheitskreisen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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