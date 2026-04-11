Leipzig - RB Leipzig hat am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga Borussia Mönchengladbach mit 1:0 besiegt. Das entscheidende Tor fiel in der 81. Minute durch Yan Diomande, der nach einem tiefen Ballgewinn von Christoph Baumgartner geschickt wurde. Diomande setzte sich technisch stark durch und traf mit einem satten Linksschuss aus 14 Metern ins lange Eck. Trotz einer insgesamt fahrigen Offensivleistung beider Teams hatten die Leipziger die zwingenderen Chancen und verdienten sich somit den Sieg.



In der ersten Halbzeit waren die Sachsen dem Torerfolg näher, scheiterten jedoch mehrfach an einem glänzend aufgelegten Moritz Nicolas im Tor der Gladbacher. Auch ein Pfostentreffer verhinderte die Führung für Leipzig. Die Gäste aus Mönchengladbach kamen ebenfalls zu einigen Abschlüssen, konnten aber die Leipziger Defensive nicht überwinden. Beide Mannschaften leisteten sich im Aufbauspiel immer wieder Ballverluste, die jedoch nicht konsequent genutzt wurden.



Nach der Pause erhöhte Leipzig den Druck und kam durch Diomande schließlich zum verdienten Führungstreffer. Kurz darauf hatte Fabio Chiarodia für Mönchengladbach die große Chance zum Ausgleich, traf jedoch nur die Latte. In der Schlussphase verteidigte Leipzig die knappe Führung und brachte den Sieg über die Zeit. Damit bleibt RB Leipzig auf Champions-League-Kurs, während Mönchengladbach nach drei Spielen ohne Niederlage wieder eine Pleite hinnehmen muss. Leipzig ist in der Tabelle auf Rang drei, Gladbach auf der 13.



Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Dortmund - Leverkusen 0:1, Wolfsburg - Frankfurt 1:2, Heidenheim - Union 3:1.





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