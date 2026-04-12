ZenaTech verlagert Entwicklung in reale Einsatzumgebung

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ZenaTech treibt seine Drohnenstrategie voran und verlagert zentrale Teile der Entwicklung in ein reales Einsatzumfeld. Das Unternehmen plant den Aufbau einer eigenen Prüfanlage in der Ukraine, in der Drohnen sowie deren operative Nutzung unter tatsächlichen Bedrohungsbedingungen getestet werden sollen. Ziel ist die Validierung der eigenen Plattformen unter praxisnahen Umständen.

Damit ergänzt ZenaTech die bereits angekündigte Errichtung einer Fertigungsanlage vor Ort. Forschung, Entwicklung und Produktvalidierung rücken direkt in eines der anspruchsvollsten Einsatzszenarien moderner Drohnenkriegsführung. Die Abfangdrohne Interceptor P-1 sowie weitere Systeme sollen unter realen Bedingungen getestet werden. Dies ermöglicht eine tiefere Datengrundlage als in kontrollierten Testumgebungen.

Die Kombination aus Produktions- und Testinfrastruktur schafft die Basis für eine beschleunigte Entwicklung kostengünstiger Drohnenabwehrsysteme. Diese sind auf internationale Verteidigungskunden ausgerichtet, insbesondere auf Partnerländer der USA.

Realtests als Treiber für operative Reife

Die Ukraine gilt als einzigartiges Umfeld für die Erprobung moderner Drohnenabwehrsysteme. Die Intensität der Gefechte, die Vielzahl an Bedrohungsszenarien und die hohe Innovationsgeschwindigkeit schaffen Bedingungen, die weltweit kaum vergleichbar sind.

Durch Tests unter diesen realen Bedingungen gewinnt ZenaTech operative Erkenntnisse, die in klassischen Labor- oder Testumgebungen nicht erreichbar sind. Sämtliche erhobenen Daten, getesteten Szenarien und Produktanpassungen fließen direkt in die Weiterentwicklung ein und stärken das Angebot für Kunden aus dem Verteidigungssektor.

Der Fokus liegt dabei auf internationalen Märkten - von NATO-Staaten bis hin zu strategischen Partnern der USA. Die praxisnahe Validierung soll die Einsatzfähigkeit der Systeme untermauern und die Marktposition stärken.

Produktion vor Ort und klare Kostenstrategie

Parallel zum Testbetrieb baut ZenaTech seine Produktionskapazitäten in der Ukraine auf. Die geplante Anlage soll als zentrales Fertigungszentrum für die Interceptor P-1 dienen. Diese Einweg-Abfangdrohne soll zu einem Stückpreis von unter 5.000 USD angeboten werden.

Damit positioniert sich das Unternehmen als kosteneffiziente Alternative zu herkömmlichen Raketenabwehrsystemen. Ziel ist es, feindliche Drohnen deutlich günstiger zu neutralisieren. Gleichzeitig profitiert ZenaTech vom lokalen Fachkräftepotenzial im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie von der umfassenden operativen Erfahrung der Ukraine im Drohneneinsatz.

Der Standort im Westen des Landes bietet strategische Vorteile. Die Region gilt als vergleichsweise sicher, verfügt über Zugang zu NATO-Logistikkorridoren und entwickelt sich zunehmend zu einem Zentrum für Verteidigungstechnologie. Vereinfachte Genehmigungsverfahren für Drohnentests beschleunigen die Umsetzung zusätzlich.

Strukturaufbau und internationale Perspektiven

ZenaTech arbeitet derzeit am Aufbau der organisatorischen und rechtlichen Strukturen in der Ukraine. Dazu zählen Compliance-Themen, der Aufbau von Teams sowie die Abstimmung mit Behörden. Parallel dazu werden die erforderlichen Genehmigungen für Testprogramme vorbereitet.

Die Zusammenarbeit mit den ukrainischen Streitkräften und der staatlichen Luftfahrtbehörde ist ein zentraler Bestandteil der Planung. Verkürzte Verfahren für Drohnenabwehrprogramme unterstützen eine zügige Umsetzung.

Mit dem Testprogramm verfolgt das Unternehmen klare Ziele: belastbare Leistungsdaten, höhere Glaubwürdigkeit im Einsatz und eine kontinuierliche Produktoptimierung. Diese Faktoren bilden die Grundlage für Gespräche mit Beschaffungsbehörden.

Im Fokus stehen insbesondere Märkte im Nahen Osten, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Katar. In diesen Regionen besitzt Drohnenabwehr hohe strategische Relevanz.

ZenaTech betont zudem die Einhaltung aller relevanten Export- und Handelsvorschriften. Weitere Informationen zu Fortschritten und operativen Meilensteinen sollen in den kommenden Monaten folgen.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-beginnt-mit-der-planung-einer-pruefanlage-fuer-den-drohnentestbetrieb-in-der-ukraine-zur-operativen-validierung-seiner-drohnenabfangsysteme/5100415/

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Enthaltene Werte: CA98936T2083