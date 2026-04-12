London - Grossbritannien hat die geplante Rückgabe der Chagos-Inseln an Mauritius wegen fehlender Unterstützung aus den USA Medienberichten zufolge auf Eis gelegt. US-Präsident Donald Trump hatte die Vereinbarung vor allem mit Blick auf die strategisch wichtige Insel Diego Garcia, auf der eine von den Briten und den USA genutzte Militärbasis liegt, immer wieder kritisiert. «Wir glauben weiterhin, dass das Abkommen der beste Weg ist, die langfristige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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