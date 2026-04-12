Netflix steht vor der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen und trifft dabei exakt die Erwartungen der Analysten, was den Druck erhöht, positiv zu überraschen. Wachstumstreiber sind neue Geschäftsbereiche wie Gaming, Werbung und Live-Inhalte, die langfristig die Abhängigkeit vom Abo-Modell reduzieren sollen. Gleichzeitig sorgen regulatorische Risiken in Europa für Unsicherheit und könnten die weitere Expansion belasten.Erwartungen der Wall ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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