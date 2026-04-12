Köln - Der 1. FC Köln hat sich am 29. Spieltag gegen Werder Bremen mit 3:1 durchgesetzt.



Die Kölner gingen früh in Führung, als Said El Mala in der 7. Minute einen Foulelfmeter sicher im rechten unteren Eck versenkte. Die Bremer mussten nach einer Notbremse von Marco Friedl ab der 24. Minute in Unterzahl spielen. In der 65. Minute erhöhte Ragnar Ache für Köln auf 2:0, nachdem er einen Abpraller im zweiten Versuch über die Linie drückte.



Werder Bremen gab sich jedoch nicht geschlagen und kam in der 76. Minute durch einen Foulelfmeter von Romano Schmid auf 2:1 heran. Schmid verlud den Kölner Torhüter Schwäbe und traf sicher ins linke Eck. Trotz der Bemühungen der Bremer, den Ausgleich zu erzielen, blieb es beim Sieg für die Kölner, den Isak Bergmann Johannesson in der Nachspielzeit schließlich klarmachte.



Das Spiel war geprägt von zahlreichen gelben Karten und intensiven Zweikämpfen. Besonders auffällig war Ragnar Ache, der sowohl ein Tor erzielte als auch einen Elfmeter verursachte. Die Kölner zeigten sich insgesamt druckvoller und konnten die drei Punkte in der Domstadt behalten. Dadurch kann der FC in der Tabelle an den Bremern vorbeiziehen und sich etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen.





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