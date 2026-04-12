Teheran / Washington - Nach dem vorläufigen Scheitern der Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran hat US-Präsident Donald Trump eine Seeblockade der Strasse von Hormus angekündigt. Die US-Marine werde alle Schiffe daran hindern, in die Meerenge einzufahren oder diese zu verlassen, teilte Trump auf der Plattform Truth Social mit. «Die Blockade wird in Kürze beginnen.» Die Streitkräfte seien auch angewiesen worden, alle Schiffe abzufangen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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