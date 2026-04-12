Fünf Monate nach den ersten Ankündigungen hat die niederländische Zulassungsbehörde RDW Teslas Fahrassistenzsystem Full-Self-Driving zugelassen. Damit sind die Niederlande das erste EU-Land, in dem FSD (Supervised) erlaubt ist. Im November 2025 hatte Tesla den Europastart seines Fahrassistenzsystems angekündigt. Schon bald würden Besitzer:innen in den Niederlanden FSD (Supervised) nutzen können. Die RDW dementierte allerdings zunächst, eine Zulassung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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