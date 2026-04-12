München (ots) -Mannheim ist noch einen Sieg vom Finale um die Deutsche Eishockey Meisterschaft entfernt: nach dem 4:1 stellen die Adler in der Halbfinal-Serie gegen München auf 3:0. Am Dienstag kann beim EHC Red Bull die Entscheidung fallen (live ab 19.15 Uhr bei MagentaSport). Nur einer ist noch skeptisch - Justin Schütz, er traf per Doppelpack: "München weiß, dass sie die ersten beiden Spiele vielleicht sogar hätten gewinnen müssen. So werden sie auch in Spiel 4 wieder rauskommen, mit dem Selbstvertrauen. Ich sage immer noch: Das wird eine lange Serie!" Auf die Frage, wer oder was genau den Unterschied bisher gemacht hat, antwortete Schütz klar: "Maxi Franzreb."Münchens Markus Eisenschmid wirkte angefasst: "Das ist sehr bitter. Wir haben drei gute Spiele gespielt. Hinten raus müssen wir einfach versuchen, einen Weg zu finden, zu gewinnen. Es bringt uns nichts, wenn wir gut spielen und keinen Weg finden zu gewinnen."Am Rande des Halbfinals in Mannheim hat Bundestrainer Harold Kreis über den Kader der ersten WM-Vorbereitungsphase gesprochen (Donnerstag, ab 17.15 Uhr in Tschechien live & kostenlos). Seider und Grubauer seien 2 NHL-Kandidaten, die demnächst dazustoßen könnten. Insbesondere Seider brauche aber noch Pause: "Er hat nicht nur Eiszeit, sondern spielt immer auch gegen die besten Spieler des Gegners. Wir werden sehen, wie sich Moritz entscheidet. Natürlich hätten wir ihn gerne dabei.""Der König verlangt Wiederholung" fordern die Berliner den Meistertitel recht forsch. Die Eisbären siegen prompt gegen den letztjährigen Final-Gegner Köln mit 4:2, führen jetzt 2:1 in der Serie. Berlins Goalie Jake Hildebrand, erstmals seit 2 Monaten wieder im Tor, schwärmt im Superlativ: "Wir waren heute unglaublich. Ich kann gar nicht genug sagen, wie gut die Jungs vor mir gespielt haben." Gut für die Berliner: Leo Pföderl trifft zweimal. Kapitän Kai Wissmann glaubt: "Wir wissen beim Leo: Wenn erstmal die Ketchupflasche aufgeht, kommen noch mehr Tore."Haie-Kapitän Moritz Müller resümiert: "Wir hatten nicht den Start, den wir haben wollten und hatten nicht die Frische, das Spiel früh genug zu drehen. Am Ende sind wir nochmal rangekommen. Das war zu spät. Aber jetzt müssen wir einfach ein ganz kurzes Gedächtnis haben." Einen schwachen Start hätten die Kölner hingelegt - und: "Wir haben nicht genug Zweikämpfe gewonnen, über das ganze Spiel, auf der ganzen Eisfläche."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen von der Halbfinal-Serie Runde 3 - Quelle MagentaSport. Am Dienstag startet München gegen Mannheim ab 19.15 Uhr in die Runde 4. Köln gegen Berlin spielen am Mittwoch - ebenfalls live bei MagentaSport. Am Donnerstag startet die deutsche Auswahl in Tschechien mit dem WM-Countdown - live und kostenlos bei MagentaSport.Eisbären Berlin - Kölner Haie 4:2 (Serie: 2:1)Die Eisbären holen sich die Führung in der Serie wieder zurück! Als Lester Lancaster im 3. Drittel auf 3:0 stellte, schien die Partie entschieden. Durch einen Doppelschlag von Dominik Bokk und Oliwer Kaski kamen die Kölner aber nochmal zurück ins Spiel. Leo Pföderl machte mit einem Empty-Netter zum Doppelpack alles klar. Das nächste Kapitel der Serie wird am Mittwoch in Köln geschrieben - live ab 19.15 Uhr bei MagentaSport.Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=a3ZDUVBFcGZNM243clhaSzF6Q241eWZDQmlvZE1aRWNYVTV0d2xRckY2bz0="Der König verlangt Wiederholung": Vor dem Spiel präsentierten die Eisbären-Fans eine Choreo, die an die letztjährige Finalserie erinnert, als sich Berlin nach 5 Spielen (und drei 7:0-Siegen in Folge) zum Meister krönte. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=bDV6Z1hJbk55eWhGb3BHcjZCYzMrc2t3MmZHRzV2amZXbUJXWGhJZXBXYz0=Bitter für die Adler: Lean Bergmann wird von Juhani Tyrväinen gecheckt und muss das Eis verletzt verlassen. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=eGVPT1RraDRTWkM3RkhKdlk0ZTlvNU9lTHR3RHR3N1NLWkJHYkxxVHlpZz0=Kai Wissmann, Spieler Berlin: "Ich denke, das war durch die Bank weg von uns ein starkes Spiel. Jeder Spieler hat geackert, ist gelaufen. Wir haben die Zweikämpfe gewonnen und haben so viel Zeit in der offensiven Zone verbringen können."...über die Serie: "Unterm Strich hat Köln immer noch 4 Heimspiele, wir 3. Wir müssen auswärts eins gewinnen. Ich bin ganz ehrlich. Das ist bei uns kein großes Thema, ob wir auswärts oder zuhause spielen. Ein Spiel ist ein Spiel und wir haben genauso bewiesen, dass wir auch auswärts gewinnen können."...über den Doppelpack von Leo Pföderl: "Wir wissen beim Leo: Wenn erstmal die Ketchupflasche aufgeht, kommen noch mehr Tore. Da freuen wir uns jetzt drauf."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SnRMd2ZocDQ4aU9yQ0FZWVU5ZWhwNGJzK0N5V2NiRUlNUlJrTjhXVGlWMD0=Jake Hildebrand, Berliner Goalie, kehrte gegen Köln ins Tor zurück: "Wir waren heute unglaublich. Ich kann gar nicht genug sagen, wie gut die Jungs vor mir gespielt haben. Ich habe im letzten Spiel nicht gespielt und jetzt meine ersten Minuten nach einer ziemlich langen Zeit, fast 2 Monaten, gespielt. Dass die Jungs so rauskommen und mir helfen. Wir waren heute unglaublich!"...worauf man in der Kölner Arena achten muss: "Ich glaube, dass wir da zuletzt einen guten Start hatten. Aber dann haben sie ein paar Tore gemacht und hatten danach keine Probleme mehr. Wenn man sich unsere Starts anschaut, die waren richtig gut. Wir müssen so weitermachen. Wir waren heute so nah dran, wie es nur geht. Wir müssen einfach auf dem aufbauen, was wir gerade machen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=a2FTRHNXOHJFZHplbnh6YmNaTlpXVUpEby9INTJlRldaNTFuSE9laWZaMD0=Moritz Müller, Kölner Kapitän: "Ich denke, das geht in Ordnung, dass Berlin das Spiel gewinnt. Wir wussten, dass Berlin mit einer starken Reaktion kommen wird, nach dem Spiel in Köln. Ich glaube, dass wir das wussten, aber trotzdem nicht gut umsetzen konnten, die Intensität. Wir haben nicht genug Zweikämpfe gewonnen, über das ganze Spiel, auf der ganzen Eisfläche. Aber das sind die Playoffs. Wir haben zweimal auswärts verloren, jetzt müssen wir wieder zuhause gewinnen."...über die Gründe für die Niederlage: "Wir sind im Halbfinale. Da treffen vier sehr gute Mannschaften aufeinander. Da ist das selten so, dass man über den anderen drüber marschiert. Es ist immer das vielbesprochene Wort Momentum. So ist das manchmal. Wir haben nicht den Start, den wir haben wollen und hatten heute nicht die Frische, das Spiel früh genug zu drehen. Am Ende sind wir nochmal rangekommen. Das war zu spät. Aber jetzt müssen wir einfach ein ganz kurzes Gedächtnis haben. Es gilt, das Spiel abzuhaken. Wir haben den Heimvorteil in der Serie. Deswegen müssen wir das Heimspiel gewinnen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=OEJDMEVMenI5K3RRSkliMlhBUldYR2dIOGxjeWVKZWdsdGxFRXlhTFRhMD0=Adler Mannheim - EHC Red Bull München 4:1 (Serie: 3:0)München steht mit dem Rücken an die Wand! Bis 9 Minuten vor Schluss war die Partie komplett offen, als Justin Schütz zum 2:1 traf. In der Folge fiel der EHC komplett auseinander. Anthony Greco und Tom Kühnhackl gestalteten das Spiel am Ende überdeutlich für Mannheim. Am Dienstag, ab 19.15 Uhr, live bei MagentaSport, können die Adler mit einem weiteren Erfolg bereits in ihr erstes Finale seit dem Meisterjahr 2019 einziehen.Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=MDVKR2czRlhzSWdJaTdWazJJSVFvYVJsQTVLU2I4VHV6YzVQS1U2VTVuND0=Leon Gawanke, Spieler Mannheim, wie groß der Schritt Richtung Finale war: "So weit würde ich noch nicht gehen. Natürlich ist das ein wichtiger Sieg. Aber das waren jetzt drei enge Spiele. In der Overtime der ersten zwei Spiele hätte es auch in die andere Richtung gehen können. Wir wissen, dass es noch nicht vorbei ist. Wir müssen noch einen Sieg holen. Und das ist, wie man immer sagt, der schwerste."...was Mannheim besser als in den ersten beiden Spielen lief: "Wir standen hinten deutlich besser. Natürlich musste Maxi Franzreb wieder ein paar wichtige Saves machen. Aber nicht so krass wie in den ersten beiden Spielen. Am Ende waren wir auch brutal kaltschnäuzig und haben unsere Chancen genutzt."...über Justin Schütz: "Er spielt brutal starke Playoffs. Wir wissen alle, was er kann. Vor allem, wenn man in wichtigen Spielen so performt, das ist extrem gut für die Mannschaft." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MjhhRlBsT0tQUGxLUXNua3BqYzFxd2NwUGdzV1FYWEZZamlxQjhzRmVpZz0=Justin Schütz, Mannheimer Doppelpacker: "Ich glaube, Leon hat Recht. Wir haben jedes Spiel gesehen. Das sind unheimlich enge Spiele. München weiß, dass sie die ersten beiden Spiele vielleicht sogar hätten gewinnen müssen. So werden sie auch in Spiel 4 wieder rauskommen, mit dem Selbstvertrauen. Ich sage immer noch: Das wird eine lange Serie!"...warum Mannheim die ersten drei engen Spiele gewonnen hat: "Maxi Franzreb."...warum er sich bei seinem Tor für die Stockhandseite entschieden hat: "Gute Frage. Ich hab's beim ersten Mal schon versucht. Aber da hatte ich einen schlechten Winkel. Wenn man schnell schießt, ich habe gegen Bremerhaven, gegen Kristers (Gudlevskis) schon so getroffen. Er hat gesagt, wenn ich den so platziert schieße, ist der wahrscheinlich bei jedem Torwart drin. Das war eine ähnliche Position, ähnliche Geschwindigkeit. Ich habe mir gedacht, ich versuche es einfach nochmal. Es hat genauso wieder geklappt. Nächstes Mal schieße ich auf jeden Fall woanders hin."...dazu, dass der Treffer zum 1:0 an ihn und nicht Leon Gawanke geht: "Ich wusste es wirklich nicht. Blöd für Leon, ich nehm's mit."...dazu, dass bisher in der DEL-Geschichte noch nie ein 0:3-Rückstand gedreht wurde: "Das macht man nicht! In meiner Sprache sagt man dazu, das wurde gerade gejinxt."...was Mannheim machen muss, um die Serie zuzumachen: "Am besten am Dienstag wieder gewinnen. Aber wie gesagt, ich glaube, das wird ganz schwer. Das wird wieder ein enges Spiel. Wir müssen defensiv noch besser spielen. Wir haben heute wieder viel zu viele Chancen aufs Tor zugelassen. Darauf müssen wir aufpassen und hoffen, dass Maxi weiter so hält." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NGxnTitxRFYxcEZoOFROaUUxRG1RNitDdi9OdDFPT3N1Q1U1TkE5dlF5ST0=Markus Eisenschmid, Spieler München: "Das ist sehr bitter. Wir haben drei gute Spiele gespielt. Hinten raus müssen wir einfach versuchen, einen Weg zu finden, zu gewinnen. Es bringt uns nichts, wenn wir gut spielen und keinen Weg finden zu gewinnen. Dann wird's schwierig."...was genau zum Sieg fehlt: "Wir müssen die Überzahl speziell umsetzen. Wir haben so viele Überzahlmöglichkeiten, speziell am Ende, dass wir in Führung gehen, dass wir die Tore machen, dass wir auch mal mit der Führung spielen. Wenn das fehlt und wenn wir die Chancen nicht reinkriegen, dann finden wir auch keinen Weg zu gewinnen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=N2QybGoxUG42YW8vYUVuSDlLK2ZvRGE3SExDSmpPS1hSTm5heHREajN5bz0=Harold Kreis, Bundestrainer, in der Drittelpause, über die Zusammenstellung für den Kader für die erste Phase der WM-Vorbereitung: "Man wiegt ab, wer zur Verfügung steht. Da sind einige Spieler dabei, wie Blank und Fischbuch, die seit Saisonende kein Spiel bestritten haben. Aber das Gespräch fand zeitig statt, dass sie sich bereithalten sollen. Dann haben wir nach dem Viertelfinale geschaut, wer sonst noch zur Verfügung steht. Ich glaube, wir haben eine gute Kombination aus Stürmern, die vielseitig sind, sowohl im Powerplay als auch in Unterzahl. Wir können da agieren, wir sind schnell, wir sind agil. Die Verteidigung, Leon Hüttl ist der einzige, der mehr Powerplay-Zeit hatte als die anderen. Aber wir werden da gut zurechtkommen. Die Mannschaft ist immer engagiert. Daher haben wir eine gute Balance zwischen Schnelligkeit, Spielansätzen und guter Defensive."...zu den Neulingen Samuel Dove-McFalls, Thomas Heigl, Johannes Krauß und Ryan Bettahar: "Herausheben möchte ich niemanden. Aber sowohl Samuel wie auch Thomas Heigl spielen beide bei Nürnberg eine sehr gute Saison. Man schaut natürlich ihre Punkte an. Aber das sind auch Spieler, die defensiv sehr gut stehen. Die riskieren nicht zu viel, sind immer auf der defensiven Seite. Das ist immer sehr, sehr wichtig, wenn man international spielen will. Betahar hat auch eine sehr starke Saison gehabt, eine stabile Saison. Und Krauß hat kämpferisch gut gespielt, gutes Tempo reingebracht, immer aggressiv im Forechecking. Wir sind überzeugt, dass er auch seinen Beitrag dazu leisten kann."...zu Alexander Karachun und Marcel Brandt, die nicht nominiert wurden: "Karachun, das stimmt. Der hat eine sehr gute Saison gespielt, auch in Schwenningen. Ich habe ihn diesmal nicht berücksichtigt. Ich bin diesmal auf eine gewisse Schnelligkeit gegangen. Nicht, dass er die Schnelligkeit nicht hat. Aber ich habe einfach eine andere Gewichtung. Für uns muss der Kader immer Top 6 spielen. Der Kader, den wir zusammengestellt haben, da können wir die Spieler in verschiedenen Positionen bewegen. Bei Brandt hatten wir nochmal telefoniert. Wir hatten länger miteinander telefoniert. Und er hat aus persönlichen Gründen abgesagt."...ob Moritz Seider dabei ist, der mit Detroit die NHL-Playoffs verpasst hat: "Ich weiß noch nichts. Dass Detroit die Playoffs nicht erreicht hat, wie auch Seattle, die Mannschaft von Grubi (Philipp Grubauer, d. Red.), die haben es auch nicht geschafft. Es ist auch zu früh, dass man jetzt mit Moritz spricht. Er hatte eine lange Saison. Ich habe heute einen Artikel von The Athletic gelesen, er war MVP seiner Mannschaft. Er hat nicht nur Eiszeit, sondern spielt immer auch gegen die besten Spieler des Gegners. Wir werden sehen, wie sich Moritz entscheidet. Natürlich hätten wir ihn gerne dabei."...zu seinem Coaching Staff aus Mitch O'Keefe, Heiko Vogler, Sebastian Buchwieser und Luca Endres: "Nach einer langen Saison, die die Trainer haben, sagen wir auch, dass wir ihnen eine Pause gönnen. Wir haben mit Mitch O'Keefe und Heiko (Vogler) zwei Trainer, die mich unterstützen. Mitch wird Powerplay und die Stürmer machen. Heiko wird wie in Wolfsburg auch, Verteidigung und Unterzahl machen. Sebastian Buchwieser, wir haben ihn dazugenommen, damit er die Erfahrung bei uns macht. Er macht Pre-Scout sehr, sehr hervorragend. Luca Endres ist auch bei der U20 als Goalie-Trainer und jemand, der die Videos anschaut. Jeder hat eine Aufgabe. Sie werden einen Beitrag dazu leisten. Wie lange, in wie vielen Phasen sie dabei sind, das werden wir sehen."...wie wichtig die WM im Olympia-Jahr ist: "Die WM ist immer wichtig für uns. Wir wollen bei unseren Nachbarn, den Eidgenossen in Zürich, eine sehr gute WM abliefern." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=K1BBTDdZT3ZHaEcxeHBWWWpaaE91RC9MWi9CZDlTN2puZkFIZUxzcElLST0=LIVE bei MagentaSport: Eishockey-WM 2026 vom 15. bis 31. Mai in der Schweiz mit dem besten Angebot - plus alle Vorbereitungsspiele des DEB-Teams kostenlosCountdown für eines der Highlights in diesem Sportjahr: die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 vom 15. bis 31. Mai in der Schweiz! Bereits in der Vorbereitung zeigt MagentaSport alle sieben Testspiele der deutschen Nationalmannschaft live und kostenlos - inklusive der Generalprobe am 10. Mai (live ab 16.30 Uhr) in Mannheim gegen Olympiasieger USA.Bei der WM trifft die DEB-Auswahl zum Auftakt der Gruppenphase am 15. Mai auf Olympia-Bronzemedaillengewinner Finnland (live ab 15.30 Uhr). Die weiteren Gegner in der Vorrundengruppe A sind Lettland (17. Mai, live ab 19:30 Uhr), Gastgeber und Mitfavorit Schweiz (18. Mai, live ab 19:30 Uhr), Olympiasieger USA (20. Mai, live ab 19:30 Uhr), Ungarn (22. Mai, live ab 15:30 Uhr), Österreich (23. Mai, live ab 19:30 Uhr) und Großbritannien (25. Mai, live ab 19:30 Uhr). Für das Team von Bundestrainer Harold Kreis ist das Erreichen des Viertelfinals in der Schweiz erklärtes Ziel. MagentaSport überträgt alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie ausgewählte Gruppen- und K.o.-Runden-Spiele live. Besser geht's nicht: Kompetent und emotional begleitet wird das WM-Geschehen vom ausgezeichneten On-Air-Team um Experte Rick Goldmann, Kommentator Basti Schwele und Moderator Sascha Bandermann. MagentaSport bietet die besten Insights und Analysen.Eishockey live bei MagentaSportDEL | Playoff-HalbfinalsDienstag, 14.04.2026 (Spiel 4)ab 19.15 Uhr: EHC Red Bull München - Adler MannheimMittwoch, 15.04.2026 (Spiel 4)ab 19.15 Uhr: Kölner Haie - Eisbären BerlinFreitag, 17.04.2026 (Spiel 5)ab 18.45 Uhr optional: Adler Mannheim - EHC RB Münchenab 19.15 Uhr: Eisbären Berlin - Kölner HaieLänderspiele | WM-VorbereitungDonnerstag, 16.04.2026ab 17.15 Uhr: Tschechien - DeutschlandFreitag, 17.04.2026ab 16.45 Uhr: Tschechien - DeutschlandPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6253723