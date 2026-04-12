Die Palo Alto-Aktie erlebte am Donnerstag und Freitag einen herben Kurseinbruch von in Summe knapp über -10%. Welche Nachricht steckte hinter dem Dämpfer für das IT-Sicherheitsunternehmen und wie sollten Anleger darauf reagieren? Angst vor Claude Mythos Auslöser des Kurseinbruchs der Palo Alto-Aktie zum Wochenschluss war die öffentliche Vorstellung eines neuen KI-Modells von Anthropic mit dem Namen "Claude Mythos", das auf die automatische Erkennung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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