Brüssel - Nach dem Wahlsieg des bisherigen Oppositionsführers Peter Magyar in Ungarn zeigt sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erleichtert. «Ungarn hat Europa gewählt», schrieb die deutsche Spitzenpolitikerin auf der Plattform X. «Ein Land findet zurück auf seinen europäischen Weg.» Europa habe sich immer für Ungarn entschieden, schrieb sie weiter. «Die Union wird stärker.» Angaben einer Sprecherin zufolge gratulierte von der Leyen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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