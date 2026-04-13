100 % Gewinn-Potenzial im Blick: Die Verdopplungschance bei Vidac Pharma im Vergleich zu Bayer und Evotec

Auch im Frühjahr 2026 ist die Spannung bei den Aktien groß. Die Verwerfungen durch die geopolitischen Krisen waren und sind immer noch groß und weiterhin präsent. Während Schwergewichte wie Bayer mühsam versuchen, ihre juristischen Altlasten abzuschütteln, und Evotec in ruhigeres Fahrwasser steuert, rückt ein Wert aus der hinteren Reihe plötzlich ins Rampenlicht. Vidac Pharma hat ebenfalls schon ein paar bewegte Monate hinter sich und genau hier wittern erfahrene Investoren jetzt eine Gelegenheit. Bei einem aktuellen Kurs von 0,56 EUR steht das Unternehmen vor einem möglichen Erholung, einem Anstieg, vielleicht sogar vor einer kompletten, möglichen Neubewertung. Wenn die Strategie aufgeht, könnte die Marke von 1 EUR erreicht werden. Das wäre eine Verdopplungschance für mutige Investoren. Doch was steckt hinter diesem Optimismus? In diesem Bericht blicken wir auf die Großen der Branche und analysieren, aber auch darauf, warum ausgerechnet der von der Marktkapitalisierung her kleinste dieser drei Werte die größte Dynamik entwickeln könnte. Es geht um mögliche Durchbrüche in der Krebsforschung und ein Management, das vieles für den Erfolg optimiert.

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