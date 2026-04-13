Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Die Burkhalter Gruppe blickt auf ein ausserordentlich erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück und übertrifft die finanziellen Erwartungen. Sämtliche relevanten Kennzahlen konnten gegenüber dem Vorjahr erneut gesteigert werden: Der Gewinn pro Aktie legte um 7,2 % zu, das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 6,0 %, das Konzernergebnis um 7,3 % und der Umsatz um 1,8 %. Angesichts dieser starken Entwicklung beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine Dividende von CHF 5.20 (Vorjahr CHF 4.85) pro Aktie. Das Management geht davon aus, den Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2026 nochmals moderat steigern zu können.
Die Burkhalter Gruppe erzielt 2025 erneut ein beeindruckendes Resultat: Der Gewinn pro Aktie steigt auf CHF 5.78 und übertrifft das Vorjahr (CHF 5.39) damit um 7,2 %. Das Betriebsergebnis (EBIT) wächst auf CHF 73.8 Mio. (Vorjahr: 69.7 Mio, + 6,0 %) und das Konzernergebnis auf 61.3 Mio. (Vorjahr: CHF 57.2 Mio, + 7,3 %). Der Umsatz erhöht sich auf CHF 1 207.6 Mio. (Vorjahr: CHF 1 186.8 Mio.), was einem Zuwachs von 1,8 % entspricht. Treiber dieser starken Entwicklung sind eine anhaltend hohe Nachfrage nach Gebäudetechnik Dienstleistungen und weitere Effizienzgewinne aus optimierten und digitalisierten Prozessen.
Jahresergebnis 2025
Weitere Informationen werden in der heutigen Bilanz-Medienkonferenz erläutert bzw. sind in der Finanziellen Berichterstattung 2025 zu finden, die auf der Burkhalter Website heruntergeladen werden kann: www.burkhalter.ch/de/ueber-uns/investor-relations/publikationen
Beantragung einer Dividendenauszahlung
Gezielte Akquisitionen
Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft
Weitere Informationen zu den Erfolgen und Herausforderungen in der Nachhaltigkeit zeigt die Nichtfinanzielle Berichterstattung 2025.
Ausblick positiv
Dank an die Mitarbeitenden
Medienmitteilung als PDF hier herunterladen
Kontakt:
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Burkhalter Holding AG
|Hohlstrasse 475
|8048 Zürich
|Schweiz
|Internet:
|www.burkhalter.ch
|ISIN:
|CH0212255803
|Valorennummer:
|21225580
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2306806
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2306806 13.04.2026 CET/CEST