Frankfurt am Main - Bei der Lufthansa ist am Montagmorgen der von der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) angekündigte zweitägige Streik angelaufen. Beschäftigte bei der Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa Cityline sowie bei Eurowings wollen die Arbeit niederlegen. Eurowings ist dabei nur am Montag betroffen, der Rest bis Dienstag um 23:59 Uhr. Flüge in den Nahen Osten sind vom Streik ausgenommen.



Die Vereinigung Cockpit erklärte, dass der Streik notwendig sei, da die Arbeitgeberseite in mehreren Tarifkonflikten keinen Willen zur Lösung gezeigt habe. Trotz eines Verzichts auf Streikmaßnahmen über die Osterfeiertage habe es keine ernstzunehmenden Angebote gegeben. Insbesondere bei der betrieblichen Altersversorgung und den Vergütungstarifverträgen bestünden noch erhebliche Differenzen.



Es dürfte wieder zu zahlreichen Flugausfällen bei der Lufthansa kommen, nachdem am Freitag bereits das Kabinenpersonal gestreikt hatte. Die Fluggesellschaft kündigte an, die Auswirkungen für die Fluggäste so gering wie möglich halten zu wollen. Man versuche deshalb, so viele Flüge wie möglich von anderen Airlines der Lufthansa-Gruppe und Partner-Airlines durchführen zu lassen. Reisende wurden aufgerufen, sich über den aktuellen Status ihres Fluges zu informieren.





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