Größere Impulse fehlen: Die Aktie von Bayer beißt sich derzeit an der psychologisch wichtigen Marke von 40 Euro die Zähne aus. Auch ein positiverer Analystenkommentar samt Upgrade und Kurszielerhöhung konnte den DAX-Titel im vom Iran-Krieg geprägten Marktumfeld nicht aus der mehrwöchigen Lethargie befreien.Die DZ Bank hat bereits am vergangenen Donnerstag ihre Verkaufsempfehlung aufgegeben. Fortan stuft die Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank die DAX-Aktie mit "Halten" und einem Zielkurs von 44 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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