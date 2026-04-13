NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 41,50 auf 40,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die jüngste Kurserholung sei zwar grundsätzlich gerechtfertigt, mit zwischenzeitlich 34 Euro sei das Ausmaß aber etwas zu üppig gewesen, schrieb Akhil Dattani am Sonntag. Denn über den Aussichten für das US-Geschäft stünden durchaus Wolken. Die Rückkehr auf 31 Euro sei vernünftig, denn das erste Quartal dürfte mehr Fragen als Antworten hinterlassen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 21:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005557508
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 21:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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