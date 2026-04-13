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OpenText-Lösungen für Unternehmensdaten und KI werden in der AWS European Sovereign Cloud verfügbar sein



13.04.2026 / 08:05 CET/CEST

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OpenText wird Kunden eine hybride, souveräne Cloud-Architektur anbieten, die regulierte Organisationen in der Europäischen Union mit sicheren, KI-fähigen Datenplattformen unterstützt und damit das heutige Angebot in Nordamerika ergänzt WATERLOO, Ontario, Kanada, 13. April 2026 /PRNewswire/ -- OpenText (NASDAQ/TSX: OTEX), ein weltweit führender Anbieter von sicherem Informationsmanagement für KI, gab heute bekannt, dass es eine Reihe seiner weltweit führenden Unternehmensdaten- und KI-Lösungen in der AWS European Sovereign Cloud, einer neuen unabhängigen Cloud für Europa, zur Verfügung stellen wird. Mit der Bereitstellung seines hybriden Sovereign-Cloud-Angebots über die AWS European Sovereign Cloud erweitert das kanadische Unternehmen OpenText seine Möglichkeiten, eine hybride Sovereign Cloud in Europa anzubieten. Damit erhalten Kunden die Flexibilität, die Cloud-Funktionen von AWS zu nutzen, während sensible Daten und Governance fest innerhalb der europäischen Grenzen verankert bleiben. OpenText Content Management, OpenText Documentum Content Management, OpenText Core Application Security und OpenText Core Service Management werden in der AWS European Sovereign Cloud verfügbar sein und die wachsende europäische Kundenbasis von OpenText weiter unterstützen. Die Lösungen von OpenText bieten strukturiertes, sicheres Content Management und machen Daten bereit für KI-gestützte Analysen und Automatisierung, die datengesteuerte Entscheidungen beschleunigen. Gleichzeitig bieten sie Kunden die gleiche Sicherheit, Verfügbarkeit und Leistung, die sie von AWS erwarten. Damit können OpenText-Kunden die strengen Anforderungen an die Betriebsautonomie und die Datenresidenz innerhalb der Europäischen Union (EU) erfüllen. "OpenText hat jahrelang vertrauenswürdige, sichere Content-Lösungen für die am stärksten regulierten Branchen und Regionen der Welt entwickelt, darunter FedRAMP-autorisierte, IRAP-geprüfte und Protected B-konforme Implementierungen", so Shannon Bell, Chief Digital Officer und Chief Information Officer bei OpenText. "Die Bereitstellung unserer Lösung in der AWS European Sovereign Cloud bringt diese Expertise in eine speziell für die Europäische Union konzipierte Cloud ein. Gemeinsam mit AWS geben wir unseren Kunden das Vertrauen, Innovationen in großem Maßstab zu entwickeln, ohne dabei die Kontrolle zu verlieren." Die AWS European Sovereign Cloud ist eine voll funktionsfähige, unabhängig betriebene, souveräne Cloud, die durch strenge technische Kontrollen, Souveränitäts-Zusicherungen und rechtlichen Schutz unterstützt wird, um die Anforderungen europäischer Regierungen und Unternehmen zu erfüllen. Die Infrastruktur der AWS European Sovereign Cloud befindet sich vollständig innerhalb der EU und wird unabhängig von den bestehenden Regionen betrieben. Kunden, die die AWS European Sovereign Cloud nutzen, profitieren von der vollen Leistungsfähigkeit von AWS, einschließlich des gleichen Serviceportfolios, der Sicherheit, Verfügbarkeit, Leistung, vertrauten Architektur, APIs und Innovationen wie beim AWS Nitro System. Kunden können schon heute mit der Planung ihres Übergangs zur AWS European Sovereign Cloud beginnen. Informationen zu OpenText

OpenText ist ein weltweit führender Anbieter von Datenmanagement für KI in Unternehmen und hilft Unternehmen, ihre Daten zuverlässig zu schützen, zu verwalten und zu aktivieren. Unsere Technologien verwandeln Daten in Informationen mit Kontext, die die Wissensbasis für KI in Unternehmen bilden. Weitere Informationen finden Sie unter www.opentext.com . Folgen Sie uns: OpenText Executive Thought Leadership Blog Twitter | LinkedIn Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können Wörter enthalten, die gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen als zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen gelten. Diese Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Projektionen von OpenText in Bezug auf das operative Umfeld, die Wirtschaftslage und die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist. Diese Aussagen unterliegen wichtigen Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, die schwer vorhersehbar sind, und das tatsächliche Ergebnis kann erheblich abweichen. Die Annahmen von OpenText, die das Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung für angemessen hält, können sich als unzutreffend erweisen, sodass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hier dargelegten Erwartungen abweichen können. Weitere Informationen zu Risiken und anderen Faktoren, die eintreten könnten, finden Sie im Jahresbericht von OpenText auf Formular 10-K, in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q und in anderen bei der SEC und anderen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe Gültigkeit haben. Sofern nicht anderweitig durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, lehnt OpenText jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus sollten die Leser beachten, dass wir Informationen über unsere Website, Pressemitteilungen, wertpapierrechtliche Anmeldungen, öffentliche Telefonkonferenzen, Webcasts und die im Abschnitt für Investoren unserer Website ( https://investors.opentext.com ) angegebenen Social-Media-Kanäle veröffentlichen können. Zu diesen Social-Media-Kanälen können der Blog des Unternehmens oder unserer Führungskräfte, das X-Konto (früher bekannt als Twitter) oder das LinkedIn-Konto gehören. Die über solche Kanäle verbreiteten Informationen können wesentlich sein. Daher sollten die Leser diese Kanäle zusätzlich zu unseren anderen Kommunikationsformen verfolgen. Copyright © 2026 OpenText. Alle Rechte vorbehalten. Marken im Besitz von OpenText. Dieses Produkt kann durch ein oder mehrere Patente geschützt sein. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.opentext.com/patents . OTEX-G Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2459820/OpenText_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/opentext-losungen-fur-unternehmensdaten-und-ki-werden-in-der-aws-european-sovereign-cloud-verfugbar-sein-302739605.html



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