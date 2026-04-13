Zürich - Am Devisenmarkt ist die Verunsicherung über die gescheiterten Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran zu spüren. Der Dollar, der über die vergangenen Tage Terrain hergegeben hatte, zieht entsprechend wieder an. Gerade in unsicheren Zeiten ist der Greenback traditionell ein Fluchtmittel. Zudem wird Öl überwiegend in Dollar bezahlt. Da die Ölpreise zuletzt wieder zugelegt hatten, wird der Dollar auch deswegen wieder stärker nachgefragt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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