In der vergangenen Woche hat die Aktie von Rheinmetall über 8 Prozent verloren, während das Papier von Heidelberg Materials um mehr als 7 Prozent zulegen konnte. Verschieben sich gerade die Gewinner des Ukraine-Kriegs? An den Märkten zeichnet sich eine bemerkenswerte Rotation ab. Während Rüstungswerte unter Druck geraten, rücken plötzlich Unternehmen in den Fokus, die vom Wiederaufbau profitieren könnten. Auslöser sind neue Hoffnungen auf ein mögliches Ende des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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