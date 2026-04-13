Die Rückversicherer stehen nach einer neuen Marktanalyse einem weicheren Markt deutlich besser gewappnet gegenüber als je zuvor. Zwar dürfte der Preisdruck im weiteren Jahresverlauf zunehmen, doch die Analysten sehen die Branche operativ und bilanziell robust aufgestellt. Das dürfte vor allem die Anleger von Munich Re freuen.Im ersten Quartal 2026 rechnet JPMorgan mit versicherten Schäden aus Naturkatastrophen von rund zehn Milliarden Dollar. Das wäre nicht nur klar unter dem historischen Durchschnitt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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