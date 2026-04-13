Lange wurde spekuliert, nun ist es offiziell: Tesla hat die erste wichtige Hürde für das autonome Fahren in Europa genommen. Die Niederlande preschen vor und erlauben das System "FSD Supervised". Für die Tesla-Aktie, die zuletzt unter Druck stand, könnte dies ein Befreiungsschlag werden.Elon Musk kann aufatmen. Während die regulatorischen Mühlen in Brüssel oft langsam mahlen, sorgen die Niederlande nun für einen Paukenschlag. Als erstes Land in Europa hat die Straßensicherheitsbehörde RDW am vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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