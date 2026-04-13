Schwierige Zeiten für Airlines wie etwa Lufthansa oder Ryanair. So sorgen die anhaltend hohen Ölpreise für höhere Kosten, wobei diese beiden Unternehmen im Branchenvergleich sogar noch relativ umfangreich dagegen abgesichert sind. Doch der europäische Flughafenverband ACI Europe sorgt sich wegen des Iran-Kriegs nun um eine ausreichende Kerosinversorgung.Wenn der Transit durch die Straße von Hormus nicht innerhalb der nächsten drei Wochen "in nennenswertem und stabilem Umfang" wieder aufgenommen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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