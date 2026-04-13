Die italienische Großbank Unicredit will die Commerzbank übernehmen. Doch eine vollständige Konsolidierung der Frankfurter hätte für das Mailänder Institut fatale Folgen. Das berichtet am Montag "Finanzszene", ein führendes Newsportal für die deutsche Banken- und Fintech-Branche. Unicredit war im September 2024 bei der Commerzbank eingestiegen und hat ihre Beteiligung inzwischen auf knapp 30 Prozent ausgebaut. Bislang bilanzieren die Italiener ihre Commerzbank-Beteiligung zu deren Buchwert - eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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