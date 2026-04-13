tradias tritt dem Liquiditätsnetzwerk von BitGo Prime als Liquiditätsanbieter bei und verbessert damit die Ausführungsqualität und den Marktzugang für institutionelle Kunden

BitGo Prime, LLC ("BitGo Prime"), eine Tochtergesellschaft von BitGo Holdings, Inc. und dem Infrastrukturunternehmen für digitale Vermögenswerte (NYSE: BTGO) ("BitGo"), sowie tradias, ein regulierter Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Krypto-Vermögenswerte, gaben heute bekannt, dass tradias dem Liquiditätsnetzwerk von BitGo Prime als Liquiditätsanbieter beigetreten ist und damit den Zugang zu Liquidität für digitale Vermögenswerte für die institutionellen Kunden von BitGo erweitert.

BitGo Prime verbindet institutionelle Kunden über einen einzigen Zugangspunkt mit einem globalen Netzwerk aus Liquiditätsanbietern, Börsen und Market Makern. Durch die Bündelung der Liquidität verschiedener Gegenparteien unterstützt BitGo Prime seine Kunden dabei, eine effiziente Ausführung, wettbewerbsfähige Preise und einen optimierten Handel auf den Märkten für digitale Vermögenswerte zu erzielen.

Die Aufnahme von tradias verleiht dem Liquiditätsnetzwerk von BitGo Prime zusätzliche Tiefe und stärkt dessen Ausführungsmöglichkeiten für institutionelle Kunden weiter. Dank seiner langjährigen Erfahrung im Handel mit digitalen Vermögenswerten und im Market Making stärkt tradias die Fähigkeit von BitGo Prime, eine hochwertige Orderausführung und einen breiteren Zugang zu institutioneller Krypto-Liquidität zu gewährleisten.

"Der weitere Ausbau unseres Liquiditätsnetzwerks ist entscheidend dafür, dass wir die erstklassige Ausführungsqualität bieten können, die institutionelle Anleger erwarten", sagte Mike Belshe, CEO und Mitbegründer von BitGo. "Durch die Einbindung von Tradias verbessern wir den Zugang zu hochwertigerer Liquidität weiter und gewährleisten gleichzeitig die Einhaltung der regulatorischen und sicherheitstechnischen Standards, die unsere Kunden erwarten."

Sowohl BitGo als auch tradias verfügen über solide regulatorische Grundlagen und eine Infrastruktur auf institutionellem Niveau. Das regulierte Verwahrungssystem von BitGo, das durch Lizenzen der OCC über die BitGo Bank Trust, N.A. und der deutschen BaFin über die BitGo Europe GmbH abgesichert ist, ermöglicht es Kunden, ihre Vermögenswerte in getrennten Cold-Storage-Konten zu verwahren, die bis zu 250 Millionen US-Dollar versichert sind. Diese Struktur sorgt für eine klare Trennung zwischen Verwahrung und Handel. tradias ist als regulierter Anbieter von Krypto-Asset-Dienstleistungen tätig und hält sich an strenge Standards in Bezug auf Unternehmensführung und Compliance.

"Die Verbesserung des Zugangs zu regulierter Krypto-Liquidität für institutionelle Anleger steht im Mittelpunkt der Tätigkeit von tradias", sagte Christopher Beck, Gründer von tradias. "Der Beitritt zum Liquiditätsnetzwerk von BitGo Prime erweitert diese Mission auf globaler Ebene und gibt uns die Möglichkeit, unseren Kunden auf beiden Seiten Zugang zu engeren Spreads und einer besseren Ausführung innerhalb eines regulierten Rahmens zu bieten."

Gemeinsam erweitern BitGo und tradias den Zugang institutioneller Anleger zu den Märkten für digitale Vermögenswerte, indem sie hohe Liquidität, effiziente Ausführung und eine regulierte Infrastruktur miteinander verbinden.

Über BitGo

BitGo (NYSE: BTGO) ist ein Unternehmen für digitale Vermögensinfrastruktur, das Verwahrungs-, Wallet-, Staking-, Handels-, Finanzierungs-, Stablecoin- und Abwicklungsdienstleistungen aus regulierten Cold Storage-Lösungen anbietet. Seit 2013 konzentriert sich BitGo darauf, den Übergang des Finanzsystems zu einer digitalen Vermögenswirtschaft zu beschleunigen. BitGo ist weltweit präsent und verfügt über mehrere regulierte Unternehmen, darunter BitGo Bank Trust, National Association, die erste staatlich zugelassene Digital Asset Trust Bank, die sich im Besitz eines börsennotierten Unternehmens befindet. Heute bedient BitGo Tausende von Institutionen, darunter viele der führenden Marken der Branche, Finanzinstitute, Börsen und Plattformen sowie Millionen von Investoren weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.bitgo.com.

Über tradias

tradias ist die Infrastruktur und Krypto-Handelsplattform auf institutionellem Niveau, die von Europas führenden Banken und Brokern genutzt wird. Mehr als 14 Millionen Europäer können nun über ihre Bank mit Kryptowährungen handeln. Die führende B2B2C-Plattform für Kryptowährungen in Europa. Als reguliertes Wertpapierunternehmen und Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Krypto-Assets, das sich zu 100 auf Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte konzentriert, stellt tradias die erforderliche Infrastruktur und Dienstleistungen bereit, um institutionellen Anlegern den Zugang zum enormen Potenzial digitaler Vermögenswerte zu ermöglichen. tradias ermöglicht seinen Kunden den Handel mit einer Vielzahl von über 150 Kryptowährungen und anderen digitalen Vermögenswerten in einem regulierten Umfeld sowie den Zugang zu einer Reihe weiterer Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte, wie beispielsweise der Tokenisierung. Unsere Kernkompetenz und unsere Geschichte liegen im Handel und im Market Making auf der Grundlage dieser Fähigkeiten und Erfahrungen haben wir ein ganzheitliches Finanzdienstleistungsangebot für digitale Vermögenswerte entwickelt. Im Februar 2026 gaben tradias und die Boerse Stuttgart Digital Pläne bekannt, sich zu einem regulierten europäischen Anbieter von Krypto-Infrastruktur zusammenzuschließen, vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar. Begriffe wie "könnte", "möglicherweise", "wird", "sollte", "glauben", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "fortsetzen", "vorhersagen", "prognostizieren", "planen", "beabsichtigen" oder ähnliche Ausdrücke sowie Aussagen über Absichten, Überzeugungen oder aktuelle Erwartungen sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen und Annahmen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen oder impliziert werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, zählen unter anderem die hohe Volatilität digitaler Vermögenswerte, technische Probleme im Zusammenhang mit der Integration unterstützter digitaler Vermögenswerte sowie Änderungen und Upgrades ihres zugrunde liegenden Netzwerks, eine verstärkte Überprüfung unserer Branche und unserer Geschäftstätigkeit, der Diebstahl, Verlust oder die Zerstörung von privaten Schlüsseln, die für den Zugriff auf digitale Vermögenswerte erforderlich sind, die wir für eigene Rechnung oder für unsere Kunden verwahren, Fehler bei der Ausführung von Kundentransaktionen oder der Verwaltung unserer eigenen Handelsaktivitäten, sowie die anderen Faktoren, die im endgültigen Prospekt des Unternehmens, der am 23. Januar 2026 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (der "SEC") eingereicht wurde, und in den nachfolgenden Einreichungen bei der SEC, einschließlich der nachfolgenden periodischen Berichte auf den Formularen 10-K, 10-Q und 8-K, erörtert werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Fakten und Bedingungen, wie sie zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen bestehen, sowie auf Prognosen hinsichtlich zukünftiger Fakten und Bedingungen. Das Unternehmen hält diese zukunftsgerichteten Aussagen zwar für angemessen, weist die Leser dieser Pressemitteilung jedoch darauf hin, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu den in dieser Pressemitteilung behandelten Themen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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