Vor den Parlamentswahlen galt eine Niederlage Viktor Orbans als möglich, blieb aber unsicher. Umso überraschender ist nun das klare Ergebnis. Der Amtsinhaber verlor deutlich gegen seinen Herausforderer Peter Magyar. Die konservative Tisza-Partei erreichte 53.7 %, während Fidesz mit Viktor Orban nur 37.7 % erzielte. Orban und die Fidesz räumten die Niederlage ein. Damit endet die 16-jährige Amtszeit von Viktor Orban. von Thomas Gitzel, Chief Economist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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