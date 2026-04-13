St. Gallen - Die Generation der 55- bis 74-Jährigen gewinnt zunehmend an Bedeutung für einen funktionierenden Wohnungsmarkt in der Schweiz. Der neue Helvetia Wohnreport zeigt: Umzüge von Best Agern setzen zentral gelegene Wohnungen mit einer grösseren Anzahl Zimmern frei, die von jüngeren Haushalten raumeffizienter genutzt werden. Die Generation 55+ zieht im Falle eines Umzugs eher an dezentrale Lagen oder ins Ausland. Gleichzeitig macht der Helvetia ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab