Was geschieht, wenn die traditionelle Diversifikation versagt? Erfahren Sie, wie unsere flexible Strategie mit aktiver Allokation und differenzierten Maßnahmen darauf abzielt, widerstandsfähigere Portfolios aufzubauen. In den letzten Jahren wurde eine weit verbreitete Annahme in Frage gestellt: die Theorie einer "natürlichen" Diversifikation über verschiedene Anlageklassen hinweg. Im Jahr 2022 und angesichts der Spannungen im Nahen Osten ganz besonders in jüngster Zeit erlitten Aktien und Anleihen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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