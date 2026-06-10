Die Märkte sehen sich mit einem bemerkenswerten Paradoxon konfrontiert. Die Zinsniveaus bewegen sich weiterhin nahe den Höchstständen seit der Corona-Pandemie, geopolitische Spannungen prägen nach wie vor die Lage, und der Inflationsdruck nimmt wieder zu. Dennoch haben sich die Aktien- und Rentenmärkte bemerkenswert widerstandsfähig gezeigt, was vor allem auf die soliden Unternehmensgewinne zurückzuführen ist.Für Anleger lautet die entscheidende Frage nicht mehr, ob sie Risiken eingehen sollen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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