Nach dem heftigen Rücksetzer bei BioNTech, nachdem bekannt wurde, dass die beiden Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci bis spätestens Ende des Jahres das Unternehmen verlassen werden, arbeitet die Aktie derzeit an einer Trendwende. Am Wochenende haben die Mainzer zumindest vielversprechende Studiendaten vorgelegt.BioNTech hat Ergebnisse aus einer Phase-2-Studie zu seinem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat Trastuzumab Pamirtecan (BNT323/DB-1303) vorgelegt. Bei stark vorbehandelten Patientinnen mit erneut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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