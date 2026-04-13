LVMH musste im ersten Quartal den schwächsten Jahresstart seiner Börsengeschichte hinnehmen. Entsprechend groß ist die Spannung, wie sich die Belastungen in den Zahlen niedergeschlagen haben. Heute Abend öffnet der Luxusriese seine Bücher. Was erwarten die Analysten?Analysten erwarten, dass der Umsatz im Q1 um 3,5 Prozent auf 19,6 Milliarden Euro sinken wird. Organisch dürfte ein Plus von knapp zwei Prozent zu Buche stehen.Schwach dürfte sich die wichtigste Sparte Mode und Lederwaren entwickeln, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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