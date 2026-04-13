Die gescheiterten Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran sorgen zu Wochenbeginn wieder für steigende Kurse bei den Rüstungsaktien. Rheinmetall ist entsprechend der Top-Gewinner im DAX. Zudem will der Blue Chip ein neues Joint Venture für Raketensysteme gründen.Nach den erfolglosen Gesprächen am Wochenende hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, die Straße von Hormus komplett blockieren zu wollen. Steigende Ölpreise und Zugewinne auf breiter Front bei den Rüstungsaktien sind die Folge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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